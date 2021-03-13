ما تفسير الحلم بابنتك في المنام؟

قد لا يكون للحلم حول موضوع الابنة أي علاقة بابنتك أو والدتك أو والدك إذا كنت أنثى...

بدلاً من ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الابنة نموذج بدائي يرمز إلى الشباب ويلهم الإبداع. على الرغم من كونه أنثويًا في الطبيعة ، فإن هذا النموذج الأصلي يجلب معه كل الإثارة للحياة الجديدة والوعد بالخصوبة والتعددية لكل الأشياء الملونة والجميلة.

الابنة هي أيضا رمز للعذراء العفيفة جنسيا الطاهرة والصادقة في جميع أفعالها ، على الرغم من الوعد الذي تحمله للأجيال القادمة.

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