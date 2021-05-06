ما تفسير الحلم بالأشواك في المنام؟

تمثل الأشواك المصاعب والتجارب. في حين أن هناك العديد من الرموز التي تشترك في هذا المعنى مع الأشواك ، فإن الشوكة قوية بشكل خاص في نقل الخطر والعقبات التي تكمن في طريقك إلى مستقبل سعيد ومتناغم...
ما تفسير الحلم بالفوز بالجائزة الكبرى في المنام؟
تحمل الأشواك دلالة إيجابية على أنها ليست الشيء الذي سيقتلك ، أو بشكل رمزي أكثر ، أملك وأحلامك. على الجانب الآخر من الأشواك ، دائمًا ما يكون الشيء نفسه الذي عملت بجد لتحقيقه. كثير من الناس يعودون عندما يرون الأشواك. المثابرة وسوف تكسب شيئًا لا يمتلكه سوى القليل: السلام.
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