ما تفسير الحلم بالأشواك في المنام؟

تمثل الأشواك المصاعب والتجارب. في حين أن هناك العديد من الرموز التي تشترك في هذا المعنى مع الأشواك ، فإن الشوكة قوية بشكل خاص في نقل الخطر والعقبات التي تكمن في طريقك إلى مستقبل سعيد ومتناغم...