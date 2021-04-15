ما تفسير الحلم بالأكل في المنام؟

لفهم حلمك حول تناول الطعام ، يجب أن تأخذ في الاعتبار الطعام الذي تحلم بتناوله...

إذا كنت تحلم بتناول الخضروات الجذرية مثل الجزر أو البطاطس ، فهذا يدل على امتصاص الطاقة الأرضية من الأرض. ربما كنت غير متوازن للغاية أو طائش مؤخرًا ، وتحتاج إلى التركيز على نفسك وإعادة الاتصال بالأشياء التي تجعلك مستقرًا. إذا كنت تحلم بتناول الخضروات النباتية ، فهذا مرتبط بعنصر الماء. أنت بحاجة إلى تبني التغيير في حياتك.

الحلم بتناول الفاكهة ، وخاصة الثمار التي تنمو في الأشجار ، تدل على الهواء. ترتبط هذه الأطعمة بالتمكين والحرية وموضوعات مثل الطيران. تخلَّ عن موانعك ، لأن هناك فرصًا كبيرة تلوح في الأفق إذا كنت مستعدًا لاتخاذ قفزة. إذا تم طهي طعامك ، فهذا يرمز إلى عنصر النار ، والذي يكون في نفس الوقت مُولِّدًا ومدمِّرًا.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام