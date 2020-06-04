ما تفسير الحلم بالإساءة في المنام؟

إذا حلمت بأنك تسيء معاملة شخص ما ، فهذا يعني أن أفعالك السابقة ستعود لتطاردك. قد تعبر عن بعض الندم أو الندم على أفعالك.

الحلم أنك تتعرض للإيذاء اللفظي أو الجسدي يعني أنك تشعر بأنك ضحية في حالة اليقظة. أنت تتعرض للاستغلال.

يشير الحلم بتعرض الحيوانات للإساءة إلى أن رغباتك البدائية يتم قمعها. أنت غير قادر على التعبير الكامل عن جزء مهم من أنت. بدلاً من ذلك ، يمثل الحلم حالك في موقف ما.

إن رؤية الأطفال يساء معاملتهم في حلمك يعني أنك تفتقر إلى صوت لطفلك الداخلي. تشعر بفقدان جزء من طفولتك.