ما تفسير الحلم بالإشعاع في المنام؟

يشير الحلم بالإشعاع والأشياء المشعة إلى الخوف من بعض الأشياء المرئية أو غير المرئية التي ستسمم كل تعهداتك بل وتهدد هويتك ذاتها. قد يكون هذا شخصًا ليس كما يبدو أو قد يكون فكرة أو معتقدًا يهددك ...

إذا كنت تحلم بملجأ من القنابل الإشعاعية ، فهذا يدل على شعور كبير بالتهديد والرغبة في الاختباء من الصعوبات في حياتك. قد يشير أيضًا إلى حجب التأثيرات السامة في حياتك. انتبه إذا كانت هناك رموز أو أشخاص خارج الملجأ ، فقد يعطونك أدلة حول التهديدات التي تحتاج إلى حماية نفسك منها في حياة اليقظة أيضًا.