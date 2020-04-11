ما تفسير الحلم بالانفصال في المنام؟

الحلم بأنك تحصل على الطلاق يشير إلى أنك بحاجة إلى التفريق بين الأشياء في حياتك وتحديد أولوياتها. ربما تحتاج إلى فصل نفسك عن مشكلة أو بعض جوانب نفسك. بدلاً من ذلك ، يشير الحلم إلى أن لديك خوفًا من الانفصال أو الخوف من أن تكون بمفردك. قد تكون غير راضٍ عن علاقتك الحالية.

إذا حلمت بأن والداك يفكران بالطلاق فهذا يسلط الضوء على النزاعات داخل نفسك، أو أنك تكافح من أجل إرضاء والديك دون أن تخيب آمال الآخر.

قد تعكس أحلام الطلاق الأحداث الواقعية والتوتر الذي يمكن أن يحدثه الطلاق. قد تتساءل عما إذا كنت قد ارتكبت خطأً في بعض المواقف أو القرارات. تنطوي أحلام الطلاق أيضًا على مرحلة انتقالية. حان الوقت لتغيير عاداتك القديمة.