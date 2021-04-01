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ما تفسير الحلم بالبيض في المنام؟

منشور 01 نيسان / أبريل 2021 - 02:40
ما تفسير الحلم بالبيض في المنام؟

البيض رمز للحياة الجديدة. كرموز للأحلام ، فهي تمثل إمكانات كامنة ووعدًا ببدايات جديدة. إذا كنت تحلم بالعثور على بيض ، فقد يشير ذلك إلى الأمل في تحقيق مكاسب مفاجئة...

يرمز بيض عيد الفصح المرسوم بألوان زاهية إلى الرخاء والبهجة. يرمز البيض أيضًا إلى الارتباط بدورات الحياة القديمة. البداية الجديدة التي يرمز لها في حلم البيضة متجذرة في التاريخ والتقاليد. إنه أمر مثير ولكنه آمن ، وليس من المحتمل أن يجلب مخاطر أو خسائر كبيرة.

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