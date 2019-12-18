ما تفسير الحلم بالجسر في المنام؟

الحلم بأنك تعبر جسرًا يعني قرارًا مهمًا أو تقاطعًا مهمًا في حياتك. سيثبت هذا القرار أنه تغيير إيجابي مليء بالازدهار والثروة في الأفق. تمثل الجسور فترة انتقالية في حياتك حيث ستنتقل إلى مرحلة جديدة. إذا كان الجسر فوق الماء ، فهذا يشير إلى أن الانتقال سيكون عاطفيًا. إذا سقطت من فوق الجسر في الماء ، فإن الحلم يشير إلى أنك تترك عواطفك تعيقك وتمنعك من التقدم للأمام. بدلاً من ذلك ، قد يشير الجسر إلى أنك تحاول توصيل شيئين معًا.

يشير الحلم بالجسر المحطم إلى أنه يجب ألا تفكر في أي تغييرات كبيرة في حياتك في هذا الوقت.

رؤية جسر ينهار في حلمك يعني أنك قد تركت فرصة مهمة تضيع منك.