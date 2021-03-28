ما تفسير الحلم بالحبل السري في المنام؟

الحبل السري هو العضو الأساسي الذي يتلقى الجنين من خلاله كل ما لديه من التغذية أثناء الحمل. إنها العلاقة الحيوية والواحية للحياة بين الأم والطفل. يشير الحلم بالحبل السري إلى وجود علاقة عميقة مع الشخص المشار إليه في الحلم والشعور بالتبعية...

ما تفسير الحلم بالحمام في المنام؟

نظرًا لأن الطفل الذي لم يولد بعد يعتمد كليًا على أمه من خلال الحبل السري طوال حياته ، فإنك تشعر بالاعتماد الكامل على الشخص الذي تحلم بالتواصل معه عبر الحبل السري. قد يشير رمز الحلم هذا أيضًا إلى مستوى غير صحي من التبعية ، خاصة إذا كنت تحلم بأن تكون عمرك الحالي ولديك حبل سري. هذا يلقي براحة شديدة على حقيقة أنك لست طفلًا لم يولد بعد ، ويجب أن تعتني بنفسك بدلاً من الاعتماد كثيرًا على الآخرين.