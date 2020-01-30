ما تفسير الحلم بالخطوبة؟

الحلم بأنك تحتفل بخطوبتك يمثل احتياجات جنسية أو رغبة في علاقة. قد تحاول حل مشاعر الوحدة لديك. بدلاً من ذلك ، يرمز لالتزاماتك ورغباتك للأمان. بشكل مباشر أكثر ، إذا كنت غير متزوج ، فقد يشير الحلم إلى رغباتك في شكل من أشكال الالتزام.

إذا كنت تحلم بأنك مخطوبة مع والدك ، فهذا يعني أنك تبحث عن رجل يشبه شخصية الأب. الحلم لا يعني أنك تريد الزواج بوالدك. بل تريد ان تتحدث اليه أكثر. بدلاً من ذلك ، قد يعني الحلم أنك تريد شخصًا يناسبك مثل والدك.

اذا حلمت بأنك تفسخ خطبتك فهذا يدل على قرار متعجل وغير حكيم في بعض الأمور المهمة.