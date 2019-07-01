ما تفسير الحلم بالخيانة في المنام؟

منشور 01 تمّوز / يوليو 2019 - 07:29
ما تفسير الحلم بالخيانة في المنام؟

أن تحلم بأنك تخدع زوجك أو خطيبك أو شريك حياتك يوحي بأنك تشعر بالذنب والخيانة الذاتية. ربما تكون قد عرّضت لمعتقداتك أو نزاهتك و / أو إضاعة طاقتك ووقتك في مساعٍ غير مثمرة. 
بدلاً من ذلك ، تعكس أحلام الخيانة شدة شغفك الجنسي ؛ أنت تستكشف مجالات جديدة في حياتك الجنسية. في هذا السيناريو ، قد يكون الحلم بمثابة تأكيد على التزامك. 
علاوة على ذلك ، إذا كنت تقترب من تاريخ حفل الزفاف الخاص بك ، فليس من غير المألوف وجود أحلام حول التجارب المثيرة مع شركاء بخلاف الشريك المقصود. على الأرجح ، يمثل هذا الحلم حداثة شغفك الجنسي. قد يشير أيضًا إلى القلق من تغيير هويتك - من عازب الى مرتبط.

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