ما تفسير الحلم بالخيانة في المنام؟

أن تحلم بأنك تخدع زوجك أو خطيبك أو شريك حياتك يوحي بأنك تشعر بالذنب والخيانة الذاتية. ربما تكون قد عرّضت لمعتقداتك أو نزاهتك و / أو إضاعة طاقتك ووقتك في مساعٍ غير مثمرة.

بدلاً من ذلك ، تعكس أحلام الخيانة شدة شغفك الجنسي ؛ أنت تستكشف مجالات جديدة في حياتك الجنسية. في هذا السيناريو ، قد يكون الحلم بمثابة تأكيد على التزامك.

علاوة على ذلك ، إذا كنت تقترب من تاريخ حفل الزفاف الخاص بك ، فليس من غير المألوف وجود أحلام حول التجارب المثيرة مع شركاء بخلاف الشريك المقصود. على الأرجح ، يمثل هذا الحلم حداثة شغفك الجنسي. قد يشير أيضًا إلى القلق من تغيير هويتك - من عازب الى مرتبط.