ما تفسير الحلم بالزنا في المنام؟

اذا حلمت بأنك ترتكب معصية الزنا أو لديك علاقة غرامية فهذا يدل على رغباتك الجنسية ورغباتك التي تتوق إلى التعبير عنها. بدلا من ذلك ، فإنه يشير إلى خيانة الذات من اللاوعي الخاص بك. قد تجد نفسك متورطًا في موقف لا يصب في مصلحتك ، وربما غير قانوني.

الحلم بأن زوجك أو شريكك أو أي شخص مهم آخر يخونك فهذا يعني انه يسلط الضوء على مخاوفك بأنه يفكر في التخلي عنك. أنت تفتقر إلى الاهتمام في العلاقة أو شريكك لا يقدم لك اهتماما عاطفيا. بدلاً من ذلك ، تشعر أنك لا ترقى إلى مستوى توقعات الآخرين.