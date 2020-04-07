ما تفسير الحلم بالزواج في المنام؟

عادة ما يرمز الحلم بالزواج إلى البدايات الجديدة، يعتقد بعض خبراء علم النفس إنه يرمز إلى خوف الحالم من الإرتباط وفقدان إستقلاليته، أما في حالة حلمتِ بأن صديقتكِ ستتزوج فهذا يعني أنك تخشين من مفارقتها لكِ. إذا حلمتِ بأن صديقتك تتزوج من خطيبكِ أو زوجكِ على سبيل المثال، ربما أتى مثل هذا الحلم بسبب إطراء زوجكِ على صديقتكِ أو مدحها هي له، حيث يسجل العقل الباطن هذا المديح ويصيغه في صورة حلم.

إذا حلمتِ بحفل زفافكِ، فإن هذا يرمز إلى رغبة عارمة في الإرتباط بمن يهواه قلبكِ وعيش الحياة الرومانسية التي تتمنيها في الحقيقة. في بعض الحالات يرمز الزواج إلى تقبل الإنسان للمتناقضات والمصاعب التي يلقاها في حياته وقدرته على التعامل معها.