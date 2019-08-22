ما تفسير الحلم بالزيت في الحلم؟

رؤية الزيت في حلمك يمثل رغباتك في جعل الأمور تسير بشكل أكثر سلاسة. ربما تحتاج إلى وضع القليل من الزيت في شيء لتحريك الأمور. بدلاً من ذلك ، قد تحتاج إلى إظهار المزيد من الحب والرحمة في حياتك. قد يشير الحلم بالزيت إلى شخص ملس أو ناعم.

إن رؤية زيت الأطفال في حلمك يشير إلى أنك بحاجة إلى تهدئة الطفل بداخلك. لا بأس أن تخسر احيانا.

رؤية النفط في حلمك يدل على ثروة وثروات كبيرة. بدلاً من ذلك، يشير الحلم إلى الاستهلاك المفرط. تحتاج إلى أن تكون أكثر وعياً بالبيئة.

رؤية زيوت التدليك في حلمك يرمز إلى الجانب الحسي الخاص بك. ربما تحتاج إلى التعبير عن شهيتك أكثر.