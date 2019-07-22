ما تفسير الحلم بالسباق في المنام؟

أن تحلم بأنك في سباق يمثل روحك التنافسية وكيف تميل إلى مقارنة نفسك مع الآخرين. بدلاً من ذلك ، قد يعني هذا الحلم أنك تحتاج إلى الإبطاء قليلا واتخاذ مسار مختلف في الحياة.

إذا كنت تحلم بأن تفوز في سباق ما ، فهذا يمثل إمكاناتك الكاملة وقدرتك على تحقيق أهدافك. أنت تشعر بالقوة والقدرة على التغلب على عقباتك وأولئك الذين يقفون في طريقك. يمنحك الحلم الثقة وقد يكون "بروفة" لنجاحك.

إذا كنت تحلم بأنك تخسر السباق ، فهذا يشير إلى أنك تضغط على نفسك أكثر من اللازم. أنت تحدد أهدافا عالية جدًا.

الحلم بسباق للكلاب يشير إلى أنك تبحث عن نفسك واحتياجاتك الخاصة. تحفزك المكاسب الشخصية على أهداف المجتمع.