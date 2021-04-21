ما تفسير الحلم بالسجن في المنام؟

السجن هو رمز مباشر. في جزء ما من حياتك ، سواء كان ذلك في علاقة أو في مسعى تجاري أو في مسعى إبداعي ...

يتم منعك من اتخاذ الخيارات التي ترغب في القيام بها أو اتخاذ الإجراءات التي تعرف أنك بحاجة إليها.

يمكن في بعض الأحيان تحديد مصدر العائق من خلال تحديد من أو ما الذي يسجنك في حلمك. إذا كنت تحلم بأن تتحرر من السجن ، فهذا فأل قوي بأنك ستكتسب التمكين الذاتي فوق هذه العقبة ، وأنك ستتمكن مرة أخرى قريبًا من تحقيق الأهداف التي لديك لنفسك.

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