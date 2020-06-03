ما تفسير الحلم بالسكين في المنام؟

أن تحلم بأنك تحمل سكيناً يدل على الغضب والعدوان و/أو الانفصال. قد يكون هناك شيء في حياتك بحاجة إلى قطع والتخلص منه. ربما تحتاج إلى قطع علاقتك مع أشخاص. كن أكثر إثارة للخلاف. بدلا من ذلك، يشير السكين إلى بعض التوتر الجنسي أو المواجهة الجنسية.

إذا كانت السكين غير حادة، فأنه يدل على أن عملك الشاق سيؤدي إلى القليل من المكاسب.

أن تحلم بأنك مجروح بسكين هو رمز للعدوان الذكوري أو الحيواني.

رؤية شخص يحمل سكينا في حلمك يشير إلى أن كنت تفتقر إلى السيطرة أو السلطة في حالة أو علاقة ما. بدلا ً من ذلك، قد يكون الشخص الذي يحمل سكيناً في حلمك رمزاً لشخصية ذكورية مهيمنة في حياة اليقظة.

رؤية سكين كهربائية في حلمك يشير إلى قوتك في الوصول الى الحقيقة بسرعة.