ما تفسير الحلم بالسهم والهدف في المنام؟

السهم والهدف هي رموز للكلمات أو الحجج القاسية التي تطارد أفكارك وتجعل من الصعب تجاوز المواقف المؤلمة...

تمثل لوحة الهدف الشخص الذي تم توجيه الملاحظات له. إذا كنت تحلم بلعبة الرشق بالسهام وألواح الهدف، فمن المحتمل أن يعني ذلك أنه يجب عليك التفكير في الشخصية الحقيقية للشخص الذي قال الكلمات القاسية أو إذا كنت المهاجم ، الشخص الذي قصدت كلماتك من أجله. من المستحسن أن تحاول أن تضع نفسك مكان الشخص الآخر وتحاول حل المشكلة بأسرع ما يمكن.

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