ما تفسير الحلم بالشجار في المنام ؟ 

أن تحلم أنك تتشاجر مع شخص ما تشير إلى بعض السلبية الخفية التي لديك اتجاه شخص ما في حياة اليقظة. أنت تواجه صعوبات في التعبير عن مشاعرك السلبية وبالتالي فإن الحلم يحاول استخلاص تلك المشاعر. انت تحتاج إلى التعبير عنها من أجل حل الصراع الداخلي. بدلاً من ذلك ، يوحي الحلم ببعض الاضطرابات التي تزعجك في الداخل. أنت تحت التوتر الشديد والإجهاد.

الاستماع إلى اصوات الشجار في حلمك يدل على عدم الرضا عن بعض الحالة في اليقظة.