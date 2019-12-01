ما تفسير الحلم بالطلاق في المنام؟

أن تحلم أنك تحصل على الطلاق في المنام يشير إلى أنك بحاجة إلى التمييز بين الأشياء في حياتك وتحديد أولوياتها. ربما تحتاج إلى فصل نفسك عن بعض القضايا أو بعض الجوانب في نفسك. بدلاً من ذلك ، يشير الحلم إلى أن لديك خوفًا من الانفصال أو الخوف من الوحدة. قد تكون غير راض عن علاقتك الحالية.

إذا لم يحصل والداك على الطلاق فعلاً ، ولكنك تحلمين بأنهما مطلقان أو أنهما يحصلان على طلاق يسلط الضوء على النزاعات داخل نفسك. أنت تكافح لإرضاء والديك دون خيبة أمل الآخرين.

قد تعكس أحلام الطلاق أحداثًا حقيقية والتوتر الذي يجلبه الطلاق . قد تتساءل عما إذا كنت قد ارتكبت خطأ في بعض المواقف أو القرارات. أحلام الطلاق تعني أيضًا مرحلة انتقالية. لقد حان الوقت لتغيير عاداتك القديمة.