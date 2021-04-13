ما تفسير الحلم بالعائلة في المنام؟

رمز الحلم هذا معقد للغاية ويعتمد إلى حد كبير على علاقتك مع عائلتك...

غالبًا ما يمثل الأشخاص في عائلتك أنفسهم ، على الرغم من أنه يمكنهم أيضًا تمثيل صوتك الداخلي ، خاصةً إذا كانوا يخبرونك بأشياء انتقادية عن نفسك. إذا كنت تحلم بأن تكون جزءًا من عائلة ليست لك أو كنت تحلم بأن تكون في عائلة من أشخاص مجهولي الهوية ، فهذا يشير إلى رغبة عميقة في أن يتم قبولك دون قيد أو شرط ، والشعور بأنك لست محبوبًا في الوقت الحالي. يمثل الرمز النموذجي للعائلة الحب والقبول غير المشروط ، والحرية في أن تكون ما أنت عليه حقًا.

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