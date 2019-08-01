ما تفسير الحلم بالعروس في المنام؟

رؤية العروس في حلمك يرمز إلى الاتحاد أو الشراكة. على وجه الخصوص ، اما اذا حلمت بأنك عروس هاربة فهذا يعني أنك لست مستعدًا للالتزام ببعض التغيير أو القرارات المهمة. أنت لست مستعدًا للمرحلة التالية من حياتك.

أن تحلم بأن شخاص ما إطلاق النار على عروس في حفل زفافها يشير إلى أن الجانب الأنثوي من نفسك قد وصل إلى نهايته المفاجئة.

إذا كنت عزباء وحلمت بأنك عروس ، فهذا يمثل رغباتك في الزواج. بدلاً من ذلك ، قد يمثل أكثر الصفات الأنثوية عن نفسك. قد يرمز الحلم أيضًا إلى النقاء والصفات البكر.