ما تفسير الحلم بالغرق في المنام؟

الحلم بأنك تغرق يدل على شعورك بالإرهاق. قد يكون لديك مشاكل مكبوتة تعود لتطاردك. قد تسير بسرعة كبيرة في محاولة لاكتشاف أفكارك الباطنية. يجب المضي قدما بحذر وببطء. إذا غرقت حتى الموت ، فهذا يشير إلى ولادة جديدة عاطفية. إذا نجوت من الغرق ، فهذا يعني أن علاقة أو حالة في اليقظة ستنجو في النهاية من الاضطراب.

رؤية شخص يغرق في حلمك يوحي بأنك أصبحت منخرطًا بعمق في شيء خارج عن إرادتك. بدلاً من ذلك ، يمثل شعورًا بالخسارة في هويتك الخاصة. أنت غير قادر على تمييز من أنت بعد الآن.

الحلم بأنك تنقذ شخصًا ما من الغرق يشير إلى أنك قد اعترفت بنجاح ببعض المشاعر والخصائص التي يرمز إليها الضحية الغارقة. وبالتالي فإن الحلم بإنقاذ طفل غارق يعني أنك تسمح لنفسك أن تكون عرضة للخطر وقبول المساعدة من الآخرين. إذا فشلت في الإنقاذ ، فهذا يعني أنك مخدر من الخوف. ضع في اعتبارك موقفًا في حياة اليقظة حيث تركت الخوف يملي عليك أفعالك.