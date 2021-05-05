ما تفسير الحلم بالغيتار الكهربائي في المنام؟

الحلم بالغيتار الكهربائي هو رمز إيجابي لثقتك وقدرتك على جعل نفسك مسموعًا ومفهومًا. إنه يدل على إحساس قوي بالأمن والسلطة...

هناك أيضًا قدر كبير من الفردية غير التقليدية المرتبطة بهذا الشكل من التعبير عن الذات. إذا كنت تحلم بأنك جيد في العزف على الغيتار الكهربائي ، وأن يستمتع الآخرون بالاستماع إليك ، فهذا يعكس الثقة في أن الآخرين يتقبلونك كما أنت ولا تتوقع منك أن تتوافق مع أفكارهم.

من ناحية أخرى ، إذا كنت تحلم بأنك تفشل في العزف على الجيتار الكهربائي أو أن جمهورك يستهزئون بك ، فهذا يشير إلى أنك ترغب في التعبير عن نفسك بحرية ولكنك تخاف أو تشعر بالحكم السلبي من الآخرين.

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