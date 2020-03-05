ما تفسير الحلم بالقطط الصغيرة في المنام؟

رؤية القطط في حلمك يمثل مرحلة انتقالية نحو الاستقلال. أنت مستعد لاستكشاف أشياء جديدة تقدمها الحياة. بدلاً من ذلك ، يرمز الحلم إلى البراءة والنقاء.

الحلم بأنك تقتل قطًا صغيرًا في حلمك يشير إلى أن لديك مشكلة في التعبير عن نفسك في علاقة شخصية. أنت تشعر بالإحباط في هذه العلاقة.

أن تحلم أن يتحول القط الصغير إلى جرو يعني حدوث تحول في حياتك الشخصية. أنت تبتعد فقط عن البحث عن نفسك لرعاية شخص آخر. كنت تسعى الرفقة.

أما الحلم بأنك تنقذ قطًا صغيرًا على الطريق السريع يشير إلى رغبتك في مساعدة من يتجهون في الطريق الخطأ أو في الاتجاه الخاطئ.

