ما تفسير الحلم بالماريجوانا في المنام؟

الماريجوانا هي رمز للتحرر والبصيرة ، لأنها دواء معروف بإنتاج حالات التنوير لدى المتعاطي...

غالبًا ما يكون أيضًا رمزًا للتمرد على السلطة ، خاصةً إذا كنت تعيش في مكان تكون فيه الماريجوانا غير قانونية. إنه يشير ضمنيًا إلى الحرية الشخصية وعدم الرضا عن الوضع الراهن ، خاصة فيما يتعلق بالحكومة.

إذا كنت تحلم بأنك تستخدم الماريجوانا ، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى تخفيف التوتر أو البصيرة في حياتك. من ناحية أخرى ، إذا كنت تحلم بزراعة الماريجوانا ، فهذا يدل على التمرد على السلطة ، وخاصة السلطة التي تعتبرها غير عادلة.

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