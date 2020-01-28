ما تفسير الحلم بالمرض في المنام؟

الحلم بأنك مصاب بمرض يدل على اليأس أو التغيرات غير السارة أو الانهيار العاطفي. قد يكون المرض رمزيًا لعدم قدرتك على مواجهة الموقف. ترى أن المرض هو وسيلة سهلة للخروج من الازمة. على نحو أكثر مباشرة ، قد يشير هذا الحلم إلى إيلاء اهتمام أكبر لصحتك وخاصة لمناطق الجسم الموضحة في الحلم.

على وجه الخصوص ، الحلم بأنك مصاب بمرض أو مرض خطير يعني أنك تعيش في "وقت مستعار". الحلم هو تذكير بأن الحياة ثمينة للغاية وأنك تحتاج إلى الاستفادة القصوى من وقتك كل يوم. بدلاً من ذلك ، أن يكون لديك مرض عضال في حلمك يعني اليأس والحزن والشفقة على الذات. ما الذي يحدث في حياتك ليجعلك تشعر بهذه الطريقة؟