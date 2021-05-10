ما تفسير الحلم بالمصعد في المنام؟

الحلم بأنك تصعد في المصعد يمثل ارتفاعاً في المكانة والثروة. ربما تكون قد ارتفعت إلى مستوى أعلى من الوعي وتنظر إلى العالم من وجهة نظر مرتفعة...

إذا كان المصعد يتحرك صعودًا بطريقة خارجة عن السيطرة أو انهار من خلال السقف ، فهذا يشير إلى أنك قد قفزت إلى موقع قوة لا تعرف بعد كيفية التعامل معه. أنت خائف من المسؤوليات الجديدة التي تنتظرك. يشير النزول في المصعد إلى أنك تتوقف عن العمل أو تعود إلى الواقع. كما أنه يدل على النكسات والمصائب.

بشكل عام ، يمثل حركة المصعد صعودًا وهبوطًا تقلبات حياتك. كما أنه يرمز إلى العواطف والأفكار التي تظهر وتغمر في عقلك الباطن. بدلا من ذلك ، قد يكون للحلم دلالات جنسية.

أن تحلم بأن المصعد معطل أو أنه لا يسمح لك بالخروج يرمز إلى أن عواطفك قد خرجت عن السيطرة. قد يكون انعكاسًا لحياتك أو مهنتك. تشعر أنك عالق في بعض جوانب حياتك ، سواء كانت حياتك المهنية ، أو علاقتك ، وما إلى ذلك.

ما تفسير الحلم بالسجادة الحمراء في المنام؟

أن تحلم بأن المصعد يتحرك بشكل جانبي يعني أن جهودك تأتي بنتائج عكسية. لن تذهب إلى أي مكان في عملك أو علاقتك أو أي موقف آخر.