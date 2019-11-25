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ما تفسير الحلم بالمقص في المنام؟

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 04:55
ما تفسير الحلم بالمقص في المنام؟

الحلم بأنك تستخدم المقص في المنام يدل على الحسم والتحكم في حياتك الواقعية. أو يمكن أن يشير الى انك تحتاج إلى التخلص من شيء ما في حياتك. كما أنه يمثل قدرتك على قطع الأشياء أو الأشخاص من حياتك. 
وربما كنت متعطشا لبعض الموقف الحاسمة.
رؤية المقص في حلمك يشير إلى أن تركيزك ينقسم إلى اتجاهات متعددة في نفس الوقت. ركز أكثر

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