ما تفسير الحلم بالمقعد المزدوج في المنام؟

الحلم بمقعد الثنائي أو المزدوج هو رمز للعلاقة. إذا كان المقعد فارغًا ، فهذا يدل على نقص في علاقتك...
إما أن يكون الآخر المهم بعيدًا عنك ، أو أنك أعزب. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تحلم بأنك تجلس بمفردك على المقعد ، والمساحة المجاورة لك فارغة. من ناحية أخرى ، فإن الجلوس معًا على كرسي مع شخص آخر يرمز إلى الارتباط الوثيق بهذا الشخص.
إذا كنت تحلم بشخصين يجلسان على أريكة معًا ، أو إذا كنت تحلم بالجلوس بجوار شخص آخر على كرسي ، فهذا لا يعني بالضرورة أن الأشخاص الذين يجلسون على المقعد يحب بعضهم البعض ، ولكن يمكنك الاعتماد على هناك نوع من التوتر الرومانسي والتقارب بينهما.
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