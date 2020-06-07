ما تفسير الحلم بالمناظر الطبيعية في المنام؟

أن تحلم بمناظر طبيعية مختلفة في حلمك تمثل مكانك في حياتك أو في علاقاتك. كيف ترى نفسك فيما يتعلق ببقية العالم ومن حولك؟ ضع في اعتبارك ما يحدث في المناظر الطبيعية وكيف يمكن أن يتوازى مع حياتك المستيقظة. على وجه الخصوص ، تصور المناظر الطبيعية القاحلة أو الجافة عدم الرضا في حياتك العاطفية. وفقا لفرويد ، فإن المشهد الحلم يرمز إلى جسم الإنسان. ترمز المناظر الطبيعية ذات الخطوط اللطيفة إلى جسد الأنثى ، بينما تمثل المناظر الطبيعية الصخرية جسم الذكر. ضع في اعتبارك أيضًا المشاعر التي تستدعيها المناظر الطبيعية.

يشير الحلم بالتغيير المستمر للمناظر الطبيعية إلى التحولات النفسية أو التقدم العاطفي. إنه يمثل المراحل المختلفة في حياتك. بدلاً من ذلك ، قد تقدم لك وجهات نظر مختلفة في النظر إلى نفس الفكرة أو الموقف. قد ينزلق شيء بعيدًا عن قبضتك. انظر إلى رمزية العناصر الأساسية في المشهد.