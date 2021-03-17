ما تفسير الحلم بالوخز بالإبر في المنام؟

الوخز بالإبر هو شكل شامل من الطب يركز على تحقيق الصحة والحفاظ عليها أكثر من علاج الأمراض...

أن تحلم بالوخز بالإبر يعني أنك بحاجة إلى التوازن والانسجام والصحة في حياتك. كما يشير أيضًا إلى إجراء جائر إلى حد ما ، وقد يشير إلى الحاجة أو الرغبة المتصورة في قدر معتدل من الألم أو الانزعاج لحل المشكلة الحالية. إذا كنت تحلم بالوخز بالإبر ، فمن المحتمل أن يكون لديك انسداد في الطاقة يجب التخلص منه.

لاحظ البقعة التي تلقت العلاج في جسمك. قد لا يعكس بدقة النقاط التي تحتاج إلى علاج على جسدك البدني المستيقظ ، لكنه سيعطي نظرة ثاقبة للمشكلة التي تواجهها. حتى إذا كنت لا تدرس بوعي أو تفهم نقاط الوخز بالإبر ، فإن عقلك الباطن يدرك تدفق الطاقة عبر جسمك ويمكنه التواصل بهذه الطريقة.

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