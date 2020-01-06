ما تفسير الحلم ببطاقات التارو؟

أن تحلم بقراءة بطاقات التارو يشير إلى وضعك الحالي وحالتك الذهنية. أنت منفتح على استكشاف الأفكار والمشاعر اللاشعورية. انتبه لما تكشفه البطاقات في المنام وانظر في المعاني العامة الأربعة التالية: تمثل الصولجانات النار والإلهام والروحانية والحركة والمبادرة والنفسية. السيوف تدل على الهواء والتصميم والقوة والإيمان وقهر الخوف. ترمز الكؤوس إلى المياه والعواطف والطهارة ونظرتك إلى الحياة والمستقبل. يشير الشكل الخماسي إلى المال والتأثير الاجتماعي والمعرفة الدنيوية وعلاقتك بالطبيعة والأرض.