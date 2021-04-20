ما تفسير الحلم بطفل رضيع في المنام؟

يمثل الرضيع حياة جديدة وأملًا جديدًا وإمكانيات جديدة...

على هذا النحو ، فهي علامة إيجابية على الأشياء التي ستأتي في حياتك. كما أنه يمثل مسؤوليات ، بعضها قد يغيرك بشكل كبير.

من غير المرجح أن يترك تغيير الحياة الذي يتوافق مع رضيع أحلام هويتك دون تغيير كما كانت من قبل. انتبه لمشاعرك تجاه الرضيع في حلمك. من الطبيعي أن تشعر بالتوتر إلى حد ما تجاه الرضيع ، لكن القلق المفرط قد يدل على عدم الرغبة في قبول التغيير ، حتى التغيير الإيجابي ، في حياتك.

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