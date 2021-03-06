ما تفسير الحلم بقناع في المنام؟

يشير القناع إلى الرغبة في الاختباء من الآخرين...

ما تفسير الحلم بشخصية القديس في المنام؟

ربما هناك جانب من حياتك تخجل منه أو تشعر أنه من المحتمل أن يساء فهمه. إذا كنت تحلم بارتداء قناع عند التعامل مع شخص معين ، فهذا يدل على أنه يجب عليك توخي الحذر مما تكشفه لهم ، لأنهم ليسوا جديرين بالثقة.

الحلم بأن شخصًا آخر يرتدي قناعًا يعني أن هذا الشخص ليس صادقًا معك. كن حذرًا في التعاملات المستقبلية مع هذا الشخص. بدلاً من ذلك ، قد يعني ذلك أنه كان هناك سوء تفاهم بينكما ، وأن الشخص الآخر ليس غير أمين عن عمد.

إذا كنت تحلم أن يرتدي كل من حولك قناعًا (مثل حفلة تنكرية) ، فهذا يدل على أنك لا تفهم الموقف الذي يشمل هؤلاء الأشخاص.

أنت غير مدرك أو تسيء تفسير شيء ما حول هذا الموقف وهذا يمنعك من فهم الأشخاص المعنيين. كن حذرًا من إصدار حكم على أي شخص متورط في هذا الموقف ، حيث لا تتوفر لديك كل المعلومات.

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