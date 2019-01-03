ما تفسير الحلم بسفاح القربى في المنام؟

سفاح القربى في المنام

إذا كان هذا الحلم يتعلق بتجارب حقيقية مع سفاح القربى، فأنت بحاجة إلى التحدث مع اخصائي نفسي أو الحصول على المشورة المهنية.

الحلم بممارسة زنا المحارم بشكل عام يدل على الرغبات الجنسية المكبوتة، عدم وجود شركاء حقيقيين قد يجعلك تتخيل ممارسة الجنس مع اشخاص من محيطك دون وجود دافع جنسي وراء ذلك. وقد يكون أيضا رمزا للاتحاد بين الجوانب الانثوية والذكورية داخلك. فأنت في مرحلة انتقالية في حياتك فأنت لست طفلاً ولا شخصًا بالغًا ، وبالتالي قد يكون هذا الحلم رمزيًا لدمج الطفل والراشد داخل نفسك.

وقد يكون الحلم نوعا من التكفير عن ذنب ارتكبته بحق هذا الشخص أو رغبة في الحصول على سمة أو صفة تعجبك فيه، وقد في علاقة مع شخص يذكرك بأحد أفراد العائلة.