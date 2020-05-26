ما تفسير القتل في المنام؟

يشير الحلم بأنك تقتل شخصًا ما إلى أنك على وشك فقدان أعصابك والتحكم في نفسك. ضع في اعتبارك الشخص الذي قتلته واسأل نفسك عما إذا كنت تشعر بأي غضب تجاهه في حياة اليقظة. قد يكون حلمك يعبر عن بعض الغضب الخفي. بدلاً من ذلك ، قد تحاول قتل جانب من نفسك يمثله الشخص المقتول. حدد خصائص هذا الشخص واسأل نفسك عن أي من هذه الصفات تحاول وضع حد لها.

إن الحلم بأنك قد تعرضت للقتل يوحي بأن أفعالك منفصلة عن مشاعرك وضميرك. يشير الحلم إلى تغييرات جذرية تحاول القيام بها. هناك خاصية تريد التخلص منها أو عادة تريد أن تنتهي في نفسك. القتل يمثل قتل الأجزاء القديمة والعادات القديمة. بدلاً من ذلك ، يمثل الحلم مشاعر الخذلان أو الخيانة من قبل شخص ما في حياتك المستيقظة. تشعر بالإرهاق والصدمة وخيبة الأمل.