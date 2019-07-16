ما تفسير رؤية الأشخاص في المنام؟

إن رؤية الأشخاص الذين تعرفهم في حلمك يدل على الصفات والمشاعر التي تريدها لنفسك. إذا كان هؤلاء الأشخاص من ماضيك ، فإن الحلم يشير إلى ظلك وجوانب أخرى غير معترف بها من نفسك. قد يمثل حالة استيقاظ تثير مشاعر مماثلة من علاقاتك السابقة.

إن رؤية أشخاص لا تعرفهم في حلمك يدل على جوانب خفية من نفسك تحتاج إلى مواجهتها أو الاعتراف بها.

أن تحلم بأن الناس يقفون أو يعيقون طريقك يشير إلى من حولك لا يريدونك أن تمضي قدماً وتنجح في الحياة. تشعر أن شخصًا ما في دائرتك الاجتماعية يعمل ضدك. بدلاً من ذلك ، يعني الحلم أنك محمي من بعض الأذى.

إن رؤية الأشخاص الخطرين في حلمك يشير إلى أنك بحاجة إلى المضي بحذر في بعض الجهود.