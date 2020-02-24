ما تفسير رؤية الالماس في المنام؟

رؤية الماس في حلمك يدل على كمال الذات. قد تجد الوضوح في الأمور التي تزعجك. بدلاً من ذلك ، فهو يمثل الغرور ، وطبيعتك التي لا تتغير أو غير الثابتة. قد تكون تنأى بنفسك عن الآخرين.

تلقي المجوهرات الماسية في حلمك يدل على الحب والالتزام والتفاني. إذا فقدت مجوهرات الألماس ، فهذا يشير إلى صعوبة في علاقة حبك. قد يكون أيضًا مشابهًا للمصاعب المالية.

الحلم بأن الماس مزيف يشير إلى أنك تحاول أن تكون شخصًا لا تعرفه. بدلاً من ذلك ، قد يشير الحلم إلى أنك تعيش بأكثر من إمكانياتك.

