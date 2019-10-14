ما تفسير رؤية البيض في المنام؟

رؤية أو أكل البيض في حلمك يرمز إلى الخصوبة والولادة وإمكاناتك الإبداعية. شيء جديد على وشك الحدوث. إذا تم تخلط البيض ، فإن الحلم يمثل التزامك في مسار محدد. قد يعني أيضًا أنك بحاجة إلى قبول عواقب أفعالك. يشير حلم البيض المسلوق إلى التزام تجاه أهدافك وعدم استعدادك للانحراف عن الدورة. إذا رأيت بيضًا يفقس في حلمك ، فهذا يشير إلى أنك ستحقق أهدافك. هذا يعني أيضًا أن أفكارك بدأت تؤتي ثمارها.

العثور على عش مملوء بالبيض في حلمك يعني بعض المكاسب المالية ؛ كلما كان البيض أكثر وفرة وأكبر، كلما زادت أهمية المكسب.

إن رؤية البيض المتصدع أو المكسور في حلمك يمثل مشاعر الضعف أو الحالة الهشة في حياتك. فكر في عبارة ، المشي على قشر البيض. بدلاً من ذلك ، قد تكون على وشك الخروج من قوقعتك وتكون مرتاحًا بشخصيتك.

رؤية البيض الملون في حلمك يرمز إلى الاحتفال بحدث سعيد.

رؤية البيض الفاسد يدل على الخسارة.

رؤية بيض السمك في حلمك تمثل فكرة برزت من عقلك الباطن.

رؤية بياض البيض فقط يشير إلى نظام الدعم الخاص بك في سعيك الجديد.