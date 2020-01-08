ما تفسير رؤية الرأس في المنام؟

رؤية رأس في حلمك يدل على الحكمة والعقل والتفاهم والعقلانية. قد يمثل أيضًا إنجازاتك وصورتك الذاتية وتصورك للعالم. قد يكون الحلم أيضًا استعارة للإشارة إلى أنك "متقدم" في بعض المواقف أو أنك بحاجة إلى المضي قدمًا.

إن الحلم بأن شخصًا ما يحاول قطع رأسك ، يوحي بأنك لا ترى موقفًا أو مشكلة بوضوح. ربما كنت ترفض رؤية الحقيقة. يجب عليك مواجهة الموقف أو الشخص على الرغم من الألم والانزعاج الذي قد تشعر به عند القيام بذلك.

الحلم بأن لديك رأسين ، يشير الى أن أنك بحاجة إلى تعلم طلب المساعدة وقبول المساعدة. انظر في الاستعارة "رأسان أفضل من رأس واحد". لا تحاول أن تفعل كل شيء بنفسك.