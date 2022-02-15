ما تفسير رؤية الطيور السوداء في الأحلام ؟ لاشك أن معظم الناس يعتقدون أن رؤية الطيور السوداء نذير شؤم أو رموز تمثل الموت. وقد يكون ذلك أقرب الى الواقع، ولكن قبل أن تفزع وتفكر في الأسوأ، قد ترغب في معرفة أن رؤية طير أسود في منامك معروف عمومًا بأن له تفسيرات متعددة مرتبطة به.

بشكل عام ، تمثل الطيور السوداء في أحلامنا السحر ، والمحتالين، ومخاوف اللاواعي ؛ في الحالات القصوى تظهر الطيور عندما يكون الموت قاب قوسين أو أدنى. لكن كل هذا يعتمد على ثقافتك ومعتقداتك عن الطيور السوداء. لكن الموت في أحلامنا غالبًا ما يُساء فهمه على أنه يشير إلى النهاية أو التحول - في بعض الأحيان يعني ذلك في الواقع أن الموت وشيك، ولكن عادة ما يتم ترميز الأحلام التحذيرية بطريقة ساخرة بطريقة غالبًا ما يتجاهلها الشخص.

ما تفسير رؤية الطيور السوداء في ال أحلام ؟

السمات الإيجابية للطيور السوداء في أحلامك

حسنًا ، لنبدأ ببعض السمات الإيجابية التي ترتبط بالطائر الأسود. وفقًا لقبائل الهوبي والشيروكي الأمريكية الاصلية، فإنهم يربطون الطيور السوداء كموصل للعالم السفلي وذاتك الحقيقية. العالم السفلي هو المكان الذي تموت فيه ؛ ليس بالمعنى الحرفي للكلمة ، ولكن أكثر من موت مجازي لذاتك القديمة التي تموت.

هذا هو السبب في أن الموت غالبًا ما يساء فهمه في أحلامنا لأنه يجبر الحالم على التغيير وقد يظهر الطائر الأسود لإعلامك بذلك. ومع ذلك ، قد لا يكون هذا التحول أو الانتقال سهلاً بالنسبة لك ، وبمجرد مواجهته بأي نوع من المقاومة ، يتحول الحلم إلى كابوس.

على الرغم من ما تعتقده ، فإن الطائر هو طائر بغض النظر عن اللون. في الواقع ، من المعروف أن الطيور في الأحلام هي رموز إيجابية للتغيير والحرية - وفي معظم التقاليد ، يكون للطيور دلالة إيجابية في الغالب. إذا كنت تفكر في معظم الحكايات الخرافية في أي وقت يظهر فيه الطائر ، فإنه يحمل معه معرفة خاصة ، وغالبًا ما يتحول الناس إلى طيور. فالطيور فكر وخيال ، وسمو وألوهية، وتحرر من المادية.

ما تفسير رؤية الطيور السوداء في ال أحلام ؟

هل هاجمتك الطيور في حلمك؟

تحب الطيور السوداء الظهور في أحلامنا بأكثر الطرق غرابة ، مثل مهاجمة منازلنا أو قنص أو صيد شيئا ما ؛ أحيانًا يهاجموننا كمشهد من فيلم ألفريد هيتشكوك ... خاصة الاشخاص الأكبر سنًا الذين شاهدوا فيلم الطيور.

إن التعرض لهجوم من قبل طائر أسود في حلمك يمثل هجومًا خفياً أو تحذيرًا بأنك قريب جدًا من حدود شخص ما. من المعروف أن الطيور تنقض على الناس وتهاجمهم خلال موسم التعشيش ؛ حيث يصبحون دفاعيين في محاولة لحماية أعشاشهم.

ما تفسير رؤية الطيور السوداء في ال أحلام ؟

الحلم بالطائر الأسود والظل البشري

الظل هو مصطلح صاغه كارل يونغ وهو نموذج أصلي يتكون من غرائز الجنس والحياة. الظل موجود كجزء من العقل اللاواعي ويتكون من أفكار مكبوتة ، ونقاط ضعف ، ورغبات ، وغرائز ، ونواقص. يمكن أن يظهر الظل أيضًا مرتبطًا بالطائر الذي يهاجم الحالم على أمل التعرف على عيوبه.

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