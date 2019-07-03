ما تفسير رؤية ثوب أو فستان في المنام؟

تمثل رؤية أو لبس ثوب في حلمك نظرة أنثوية أو منظور أنثوي. أنتِ تعبرين بحرية عن أنوثتك. إذا كنت رجلاً وتحلم بأنك ترتدي فستانًا ، فهذا يشير إلى أن الآخرين يشككون في هويتك الجنسية أو أنك تشعر بعدم الأمان الجنسي.

الحلم بأنك ترتدين فستانًا أبيض يعني أنك تريدين أن تبدين نقيًة وملائكيًة تجاه الآخرين. ربما كنت تحاولين أن تبدين "بريئة". الحلم أنك ترتدين فستانًا أرجوانيًا يشير إلى إخلاصك لزوجك أو شريكك. يشير الحلم بارتداء ثوب أزرق إلى الرغبة في ارتداء ملابس شخص آخر. إذا كان الفستان لونًا آخر ، فابحث عن اللون المحدد للحصول على أهمية إضافية.

إن الحلم بأنك ترتدي ثوبًا ينتمي إلى شخص قد وافته المنية يشير إلى أنك لم تتركه. أنت تحاول أن تسترجع شيئًا ما في الماضي أو تمسك به.