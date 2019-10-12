ما تفسير رؤية طلاء الأظافر في المنام؟

رؤية طلاء الأظافر في الحلم يشير إلى أنك بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على ما تفعله وما تحاول إنجازه.

ان تحلم بأنك تغير لون طلاء الأظافر يمثل إبداعك أو طبيعتك العاطفية.

الحلم بأن طلاء أظافرك متقطع يعني أن سعيك لتحقيق الكمال لن يجعلك تشعر الا بخيبة أمل. إذا كنت تحلم بأن طلاء أظافرك ملطخ ، فهذا يشير إلى أنك تندفع نحو شيء ما.

رؤية طلاء أظافر شخص ما في حلمك يسلط الضوء على تصرفاتهم. ربما يكون هذا الشخص يقوم بشيء مشبوه أو يقوم بشيء جيد بشكل استثنائي. إذا كنت لا تحب وضع طلاء الأظافر وتحلم بأن شخصًا ما يضع طلاء الأظافر، فهذا يشير إلى أنك تتضايق من أفعالهم. قد يكون هذا الشخص يفعل شيئًا لا توافق عليه.

طلاء الأظافر الأسود ، يشير إلى انك "لا تهتم" ؛ أنت مسيطر. إذا كنت تضع طلاء أظافر بلون برتقالي ، فهذا يعني أنك تشعر بالإلهام ؛ أنت مستعد للابتكار. إذا رأيت طلاء اظافر شفاف في أحلامك ، فهذا يدل على موضوعيتك في أي موقف.