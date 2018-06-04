ما تفسير ضياع محفظة النقود في المنام؟

هل حلمت بأنك اضعت محفظتك؟؟

هل حلمت بأنك اضعت محفظتك أو لا تستطيع العثور عليها في حقيبتك؟ رؤية محفظة النقود في حلمك ترمز إلى هويتك الذاتية أو أمنك المالي.

اذا حلمت بأن محفظتك قد سُرقت فهذه إشارة إلى أن شخصًا ما يحاول استغلالك. وربما تكون سرقة رمزية كأن يقوم شخص بسرقة قلبك.

أما اذا حلمت بأنك فقدت محفظتك فهذا يشير إلى أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر حذراً بشأن إنفاقك وأموالك. يجب أن تكون مسؤولاً أكثر عن أموالك. من الناحية الأخرى، فإن فقدان محفظتك يشير إلى أنك تفقد الاتصال بهويتك الحقيقية. أنت تواجه بعض القلق من التغييرات والشكوك التي تحدث في حياتك. إذا وجدت محفظتك، فهذا يشير إلى أنك قد استعادت الاستقرار المالي.

رؤية محفظتك فارغة في حلمك تمثل المخاوف المالية. بدلا من ذلك، فإنها تشير إلى الفراغ العاطفي أو الفراغ الداخلي.