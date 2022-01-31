ما تفسير شلل النوم وكيف تنقذ نفسك منه؟ هل سبق لك أن شعرت بأنك محبوس في نومك؟ بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك للركل أو الصراخ ، فإن جسدك متصلب تمامًا لأنك لا تزال في نوبة رعب أو خوف - غالبًا ما تكون مصحوبة بشعور وجود شيء شرير قريب منك. إذا كان هذا يبدو مألوفًا بشكل غامض ، فمن المرجح أنك عانيت من شلل النوم. شلل النوم هو حالة من الوعي البصري ولكنك غير قادر على الحركة. تحدث عندما يمر الإنسان بين مرحلتي اليقظة والنوم.

ما تفسير شلل النوم وكيف تنقذ نفسك منه؟

سبب شلل النوم

كما لو كان هناك خلل في نظام مصفوفة الدماغ يحدث مباشرة بين اليقظة ونوم حركة العين السريعة . أثناء حركة العين السريعة يكون دماغك أكثر نشاطًا مماثلاً للعديد من النحل الذي يطن حول الخلية. ومن أجل منعك من المشاركة في هذه الأحلام (أو إلحاق الضرر بنفسك) ، يمتلك عقلك برنامجًا ذكيًا مدمجًا: فلديه قدرة خاصة جدًا على تجميد جسمك بالكامل بشكل مؤقت.

لسوء الحظ ، إذا كنت واحدًا من العديد من الأشخاص الذين يعانون من شلل النوم ، فهذا يعني فقط أن مفتاح تشغيل وإيقاف تشغيل الحلم قد تعطل. في الأساس ، يستيقظ دماغك بينما يتعرض جسمك بالكامل لنوبة شلل النوم. تميل بقايا حلمك الليلي السابق إلى التسلل إلى عقلك قبل أن تستيقظ.

نصيحة للخروج من حالة شلل النوم: حاول هز أصابع قدميك أو قدمك وأنت عالق. تشير الدراسات إلى إمكانية الخروج من هذه "الحالة المجمدة" بشكل أسرع.

ما تفسير شلل النوم وكيف تنقذ نفسك منه؟

هل هو شلل النوم أم جني في محيطك؟

يبدو أن العلاقة الوثيقة بين شلل النوم ووجد قوى شريرة تُفسر بشكل مختلف عن جميع أنحاء العالم. هناك خيط رفيع بين شلل النوم ووجود الأشباح أو الجن. على الرغم من عدم وجود دليل علمي على وجود كائنات غير مرئية، إلا أن نصف الأمريكيين تقريبًا يؤمنون بوجود الأشباح.

بينما تربط غالبية مجتمعات دول الشرق الأوسط بين شلل النوم ووجود الجن ("الجني") - كيان خارق للطبيعة يرهب ضحاياهم ويؤذيهم أحيانًا. وهذا قد يكون سبب انتشار العين الشريرة في جميع أنحاء هذه البلدان. هل يمكن أن يكونوا مؤمنين بالخرافات بشكل مفرط أم أن لديهم سبب مخيفاً لذلك؟

ما تفسير شلل النوم وكيف تنقذ نفسك منه؟

مؤشرات وجود الأشباح في البيت

هناك علامات لوجود نشاط خارق يحدث في منزلك. لن تعاني فقط من زيادة عدد نوبات شلل النوم أسبوعيًا ، بل ستحدث أشياء أخرى في منزلك. إذا أعقب شلل نومك أحداث غير عادية ، فقد يكون الوقت قد حان للانتقال من منزلك أو إذا كنت شجاعاً بما يكفي لاستدعاء المتخصصين.

أماكن باردة: تمامًا مثل فيلم "The Sixth Sense" عندما قال الصبي إنه رأى الموتى ، تتضمن العديد من الأمور المؤلمة تقلبات درجات الحرارة في المنزل. أو ما يُعرف باسم أشباح المواضع الباردة حيث تميل إلى إطلاق شحنة غير عادية في أجزاء معينة من المنزل - غالبًا مكان حدوث شيء سيء . صوت الأبواب: هل سمعت أصوات لأبواب تغلق دون أن تكون أنت أو أحد افراد اسرتك من اغلقها؟ واحدة من العلامات الرئيسية لوجود روح شريرة غاضبة هي صوت المشي السريع وغلق الأبواب فجاءة. هذه هي طريقتهم في التعبير عن شعورهم بالاستياء الشديد . أصوات غير مفسرة: هل سمعت صوتًا ينادي باسمك؟ أشياء مفقودة: تميل القوى الخفية إلى تحريك وإخفاء أشياء عشوائية مثل المفاتيح والمتعلقات الشخصية . اللمس: عندما يتم لمسك عشوائياً في منزلك . الاضطرابات الكهربائية: الأضواء التي تومض بشكل عشوائي ، وتعطل الإلكترونيات ، والبطاريات لا تعمل . الروائح الغريبة: من المعروف أن ظهور الروائح الغريبة أو غير العادية في منزلك دليل على وجود قوى غير آدمية تحوم في المكان. غالبًا ما تكون تشير الروائح الكريهة والمنفرة الى وجود روح شريرة مثل رائحة البيض الفاسد ، بينما تشبه الروح الطيبة رائحة الزهور .

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