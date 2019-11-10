ما تفسير صراخك في الحلم

تحمل الأحلام التي نراها أثناء نومنا معاني كثيرة، لذا نقدم لك اليوم تفسير الصراخ في المنام. فإذا ما استيقظت من النوم، وتتذكرين رؤيا (سماع صراخ) في حلمك، وقد أقلق هذا الأمر راحتك، فتابعي القراءة لمعرفة التفسير الحقيقي لهذا المنام المزعج، قد تكون رؤيا الصراخ في المنام مجرد تعبير داخلي عن الضغوط التي نتعرض لها ومحاولة للترويح عن النفس، وكأن العقل الباطن يصرخ نيابة عنا حين لا نستطيع الصراخ في الحقيقة، وقد يكون الصراخ في الحلم رمزاً لغضبنا من شخص محدد، لكن هذا لا ينفي وجود معانٍ أخرى لرؤيا الصراخ في الحلم.

يقول أحمد أبو النيل مفسر الأحلام إن تفسير رؤيا الصراخ على الآخرين، أو رؤيا شخص يصرخ عليك في المنام، ومعنى عدم القدرة على الصراخ وتفسير رؤيا الصراخ حسب حال الرائي، إضافة إلى تفسير رؤيا الصراخ للمرأة، ومعنى الصراخ مع البكاء والحزن أو مع الضحك والفرح، وغيرها من حالات رؤيا الصياح والصراخ.

تفسير حلم الصراخ للنابلسي وابن سيرين

يقول ابن سيرين في كتابه «منتخب الكلام في تفسير الأحلام»؛ تفسير رفع الصوت والصراخ على الناس في المنام إن الصارخ يرتفع على القوم بالمنكر لقوله تعالى في سورة لقمان «وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ»، ومن رأى أحداً يصرخ عليه في المنام ويشتمه فإن الرائي يتعرض للأذى لكنه يظفر لاحقاً بعدوه وخصمه.

وأما من رأى أنه يصرخ ويصيح وحده في الحلم فذلك نذير ضعفه وعجزه، ومن رأى أنه يصرخ على من هو أعلم منه أو من العلماء المعروفين فإن الرائي يرتكب معصية، والله أعلم.

وأما الشيخ النابلسي فيقول إن رؤيا الصياح في المنام قد تدل على نيل الرائي دولة؛ لأن الصيحة في اللغة تعني الدولة، وذلك لمن رأى أنه يصيح على الناس، وقد تدل الصيحة والصراخ في الحلم على الفتنة والبلاء، ومن كان يصرخ وحده في المنام فتعني أنه تضعف قوته.

والصوت القوي في الحلم قد يدل على صيت الإنسان وذكره، وبقدر ما يرفع النائم صوته على الآخرين في المنام بقدر ما تكون سلطته عليهم وتسلّطه بالمنكر، والله تعالى أعلم.

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