ما دلالة تغير لون البول أثناء الحمل؟

تحدث أعراض كثيرة تدل على حدوث الحمل منها تصلب الثديين و الغثيان في الصباح و الوحام و التقيؤ و الإرهاق كما أن البول يتغير لونه باستمرار فيتحول من الأصفر الشاحب إلى الأصفر الفاتح و حتى يكون بنياً و أحمر.

تغير لون البول ودلالتها:

لون البول الداكن للحامل

إذا كان لون البول أصفر داكناً فهذا يدل على أن السوائل قد جفت بداخل الجسم وتحتاجين إلى ترطيب. هذه الحالة تصاب بها المرأة بسبب التقيؤ الذي منيت به خلال الشهور الأولى من الحمل. لذلك يجب عليها أن تعوض هذا بشرب كميات وفيرة من الماء حتى تبقي على الصبغة المسؤول عن لون البول منخفضة و التي يطلق عليها أسم اليوروكروم.

لو كان لون البول داكناً فإن هذا يعد بسبب تناول المرأة الحبلى للفيتامينات و المكملات الغذائية التي تحتاج إليها في المرحلة التي تسبق الولادة و كان الجسم لا يستطيع أن يمتص كل الكمية التي تنتقل إليه من هذه المواد فلذلك ينقل الفائض منها إلى البول.

لو كنتِ تقومين بتناول أنواع معينة من الفواكه و الخضروات مثل البنجر و الهليون فإن هذا يتسبب في تغير لون بولكِ إلى الداكن. قد تعانين من التهاب في المسالك البولية فسيظهر هذا في لون بولكِ الذي يتحول إلى الأصفر الفاتح مع آلام و حرقان عند التبول و ظهور السلس مع بقع دم و مخاط و الإحساس بآلام أسفل البطن.

إذا تحول لون البول إلى الداكن فهذا قد يدل على معاناتكِ من مرض في كليتيكِ فهذين العضوين في جسمكِ هما المسؤولان عن التخلص من الفضلات و السميات في الجسم فيظهر مرضهما في لون البول.

لون البول الفاتح للحامل

لون بول المرأة الحامل يكون مائلاً إلى الأصفر الفاتح في أغلب الأحوال أما مع تغيره إلى الأصفر الداكن مع الشعور بالعطش طوال الوقت فقد يكون هذا دليلاً على إصابتكِ بالجفاف أو نقص في فيتامين ب و لذلك فالحل الصحيح هو شرب الماء و السوائل بكثرة حتى لتعويض ما تفقدينه

البول الدموي عند الحامل

عندما تصابين بالبول الدموي فإن لون بولكِ يتحول إلى البني الداكن و الأحمر و السبب في حدوثها هو زيادة عدد خلايا الدم الحمراء و محاولة الجسم للتخلص منها. المثانة يزداد حجمها و تتسع بسبب زيادة نشاط هرمونات الحمل مما يعرضها للإصابة بالالتهابات التي تغير لون البول قليلاً.

على أي حال إذا كان لون البول مائلاً إلى الحمرة فيجب استشارة الطبيب على الفور لأن هذا قد يدل على أن هناك خطراً يحيق بجنينكِ..