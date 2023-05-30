الملكة رانيا وعلامة العطور الفرنسية العريقة جيرلان.. علاقة وطيدة على مر السنوات

تجمع الملكة رانيا ودار العطور الفرنسية العريقة جيرلان علاقة قوية تحت حب العطور، فالملكة رانيا وفية لعطور دار جيرلان وخصوصا عطر سامسارا الكلاسيكي، الذي أنتج عام 1989 من الدار الفرنسية.

ترتدي الملكة رانيا العبدالله هذا الأروما الساحر في معظم المناسبات والأماكن التي تحضرها. إضافة إلى بعض العطور الأخرى التي تحب استخدامها.

أجمل خيارات الملكة رانيا من العطور:

1 عطر سامسارا من العلامة الفرنسية جيرلان

يرتبط اسم العطر الأيقوني من جيرلان ارتباطا وثيقا بجلالة الملكة رانيا العبدلله وكأن هذا العطر صمم خصيصا لها، فشخصيتها الملهمة وحضورها القوي والمميز جعل من تحفة جيرلان هذه عطر يستحق الإقتناء.

عطر شرقي خشبي صدر عام 1989، من توقيع عطار دار جيرلان الشهير جان بول جيرلان حيث صمم العطر القائم على افتتاحية راقية من الإيلانغ إيلانغ والخوخ المنعش والبرغموت والنوتات الخضراء من الكزبرة وحب الهال والأوراق الخضراء إضافة إلى الليمون، أما قلب العطر فيتميز بالأزهار الساحرة من السوسن والياسمين والنرجس وجذور السوسن التي تعطي رائحة رزينة وأنيقة للعطر. وينتهي العطر بخاتمة ملوكية من الفانيليا وخشب الصندل والسوسن والعنبر وحبوب التونكا والمسك.

عطر نارسيسو بودريه من نارسيسو رودريغيز

على ما يبدو فإن النوتة التي تفضلها ملهمة الكثير من النساء حول العالم الملكة رانيا العبدالله هي النوتات الباودرية فانتقالا من أبداع جيرلان "سامسارا": وصولا إلى البودرة البحتة في عطر نارسيو رودريغيز العصري والأنيق، تتغير خيارات الملكة رانيا العبدالله فعطر نارسيسو بودريه من أجمل وأكثر العطور النسائية التي قدمت نوتة البودرة بطريقة حسية وراقية مناسبة لجميع الأوقات والفصول لرائحة ملكية وفاخرة وتتسم بالعملية أيضا.

عطر خشبي، زهري ومسكي للنساء بافتتاحية فاخرة من الياسمين والورد البلغتري وأزهار البرتقال، أما قلب العطر فيتكون من المسك بشكل أساسي وهو ما يميز عطور الدار الأمريكية، أما قاعدة العطر فترتكز على الكومارين وخشب الأرز وخليط نجيل الهند والباتشولي الذي ينقل إحساس البودرة إلى بعد آخر من الجمال.