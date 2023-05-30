بمناسبة قرب الزفاف الملكي جولة على أجمل فساتين ارتدتها الملكة رانيا

منذ أن أصبحت جلالة الملكة رانيا العبدالله ملكة الأردن في عام 1999 في سن الثامنة والعشرين، تألقت الملكة رانيا بإطلالات تخلد في الذاكرة بخزانة أزياء ملكية من أبرز العلامات الفاخرة بدءا من فالانتينو وفيندي وديور وشانيل وأوسكار دو لارينتا وصولا إلى العلامات المحلية والتي تحب الملكة في كل مناسبة أن تحرص على ارتداء أزياء محلية من مصممين ناشئين لدعمهم وتقديمهم إلى المجتمع.

وعلى مر الوقت اكتسبت جلالة الملكة رانيا العبدالله لقب ملكة الأناقة بكل سهولة لتفردها بأسلوب وستايل لباس يناسب العديد من المناسبات.

أجمل إطلالات فساتين السهرات التي اعتمدتها الملكة رانيا على مر الوقت

فستان زفاف أيقوني من المصمم بروس أولدفيلد

بإطلالة ساحرة أطلت الملكة رانيا العبدالله في يوم زفافها بفستان زفاف من التافتا البيضاء النقية وتطريز مذهب يمتد من الياقة العريضة التي ميزت التصميم إلى نهاية الطيات الموجودة على نهاية الفستان وطرحة من التول الأبيض الفاخر وقفازات يد أنيقة زادت من رقي الإطلالة الكلاسيكية الخالدة في الذاكرة.

فستان وردي أيقوني يزين مسيرة إيلي صعب

لطالما عرفت الملكة بحبها لدعم المواهب العربية والمحلية ولم توفر أي جهد في إظهار ورفع الإبتكارات العربية إلى المشهد العالمي ففي حفل استقبال أقيم في قصر فرساي في فرنسا عام 2002 أطلت الملكة بفستان وردي راقي من المصمم اللبناني إيلي صعب، بتطريزات من الباييت الوردي والروز جولد، نسقته مع حقيبة باغيت من فندي.

من أوائل أفراد العائلات المالكة لحضور الميت جالا

في الثاني من مايو من العام 2016 حضرت جلالة الملكة رانيا حفل ميت جالا الشهير بإطلالة من فالانتينو صممها لها ماريا جراتزيا كيوري وبيارباولو باتشولي خصيصا لحضور هذه المناسبة، وهو خير دليل على حب الملكة للموضة وتقديرها للفن، بفستان أسود من التول الناعم المنسدل والمطرز بتطريزات حلزونية من الريش الأبيض والبيج.

إطلالة ساحرة من البرونزي والأزرق

في حفل عشاء أقيم على شرف الزيارة النرويجية إلى البلاد، ارتدت جلالة الملكة رانيا فستان من الساتان البرونزي غير اللامع وتنورة باللون الأزرق مطرة بتطريزات مستوحاة من الكوفية التقليدية وأقراط أذنين تيجان ألماسيين وساعة يد آبل.

إطلالات أخرى رائعة في عدة مناسبات